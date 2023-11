Efacec. Estado espera recuperar pelo menos uma parte do investimento

O tema foi debatido esta segunda-feira no Parlamento, com o PSD a questionar o negócio da venda.





Em resposta ao PSD numa audição parlamentar conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) e da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2024, António Costa e Silva admitiu:





"Significa isto que vamos recuperar todo o investimento que o Estado fez? Não afirmarei isso. Vamos recuperar uma parte, porque este contrato não é um depósito a prazo, é um mecanismo que está sujeito à capacidade de recuperação de valor da empresa", disse.





No entanto, assinalou que acredita "profundamente" que o Estado vai "conseguir recuperar esse valor e muito provavelmente chegar a uma situação estável para o futuro".