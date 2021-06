Efeito do Brexit. Procura de emprego no Reino Unido por cidadãos da UE cai 45%

Há cerca de cinco anos, a 24 de junho de 2016, os britânicos eram chamados às urnas para votarem na saída do Reino Unido na União Europeia. Como forma de celebrar este quinto aniversário, o motor de buscaanalisou as pesquisas feitas na plataforma para empregos no Reino Unido por parte de trabalhadores estrangeiros, nomeadamente da UE, desde o divórcio entre as duas partes.Embora o interesse por empregos no Reino Unido tenha caído em 2020 de forma generalizada devido à pandemia da Covid-19, a plataforma conclui que as pesquisas por parte de cidadãos de fora da UE recuperaram, desde então, para níveis pré-pandemia, ao contrário do interesse por parte de cidadãos da UE.Segundo os números do site

Empresas lutam para encontrar trabalhadores

Numa altura de reabertura da economia do Reino Unido, após o confinamento imposto para combater a pandemia da Covid-19, as empresas lutam para encontrar trabalhadores suficientes que preencham o número crescente de vagas.

Segundo os dados da plataforma, o número de cliques em empregos no Reino Unido com salários mais altos por parte de cidadãos de fora da UE aumentou 39 por cento.

Após a crise provocada pela Covid-19, a falta de trabalhadores estrangeiros poderá travar a recuperação económica do Reino Unido e aumentar os preços de bens e serviços, uma vez que a falta de mão-de-obra irá forçar as empresas a oferecer salários mais elevados para atrair trabalhadores.”, explicou Jack Kennedy, um economista britânico a trabalhar nacitado pelo jornal“No entanto, com muitos setores, incluindo a hotelaria, já a lutar para recrutar toda a equipa de que precisam, poderá ser necessário impor salários mais altos para atrair trabalhadores do Reino Unido para preencher essas funções”, acrescentou Kennedy.