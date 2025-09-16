Eixo Atlântico tem garantia da CP que comboio Celta volta sem transbordo em dezembro

Em causa está uma mensagem enviada pelo presidente da CP, Pedro Moreira, ao presidente do Eixo Atlântico e da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, assegurando que a alteração ao serviço do Celta (Porto - Vigo), anunciada em 08 de agosto e iniciada dia 17, "é temporária".

A mensagem de WhatsApp, partilhada em comunicado pelo Eixo Atlântico - organização que reúne 38 autarquias do Norte de Portugal e da Galiza - refere que "a meados de dezembro, quando é previsível a ativação da catenária na linha do Algarve, será possível libertar automotoras diesel, que serão transferidas para o Norte", permitindo a realização do serviço sem transbordo.

As alterações, segundo a mensagem citada do presidente da CP, "resultam da conjugação do atraso nas obras de eletrificação da linha do Algarve com a redução do número de automotoras da série 592, que são alugadas à RENFE e que gradualmente estão a atingir o limite de utilização contratual".

De acordo com o Eixo Atlântico, a garantia da retoma do serviço foi obtida "na sequência das diligências do seu presidente Luís Nobre com a Comboios de Portugal (CP), e na sequência de conversações telefónicas com o presidente da empresa ferroviária, Pedro Moreira".

A Lusa questionou a CP sobre o comunicado do Eixo Atlântico e aguarda resposta.

O Eixo Atlântico apoia ainda "a proposta de gestão do serviço através de uma empresa mista em substituição da Renfe e a CP, que utilize comboios de dupla tensão e permita ampliar a ligação até à Corunha, promovendo assim um serviço com o Porto".

"Da mesma forma, o Eixo Atlântico não descarta a possibilidade de, se o serviço não melhorar, contactar operadores privados para avaliar o seu interesse em prestar serviço nesta linha", refere.

A CP já tinha anunciado que o transbordo em Viana do Castelo do comboio que liga o Porto a Vigo era uma medida "excecional e temporária", mas sem indicar qual a data de conclusão dos "ajustes transitórios" no serviço que é operado em conjunto com a espanhola Renfe desde julho de 2013, com paragens em Nine, Viana do Castelo e Valença.

A Renfe garantiu em agosto que o comboio internacional Celta, entre o Porto e Vigo, fará um "transbordo simples" em Viana do Castelo e continuará com os mesmos horários, adiantando apenas "motivos operacionais" como causa para a mudança no serviço.

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, disse também que iria vigiar a implementação "temporária" de transbordo no comboio Celta, prevista até "meados de dezembro", reclamando investimento na linha do Minho.

O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular já tinha denunciado a "traição" de fazer alterações ao comboio internacional Celta em agosto, condenando a "má gestão" e garantindo que irá fazer tudo para repor os níveis de serviço transfronteiriços.