Electrão enviou 1.369 toneladas de pilhas e baterias para reciclagem em 2024

Relativamente às pilhas e baterias portáteis, frequentemente encontradas em equipamentos como comandos, brinquedos, telemóveis e computadores, foram recolhidas e recicladas 412 toneladas, correspondendo a um aumento de 22 por cento em relação às 335 registadas em 2023.





Também as baterias industriais, provenientes principalmente de atividades empresariais e industriais, registaram um crescimento, embora mais moderado, ainda assim positivo.







Mais locais de recolha à disposição do cidadão

O Electrão informa também que o crescimento da recolha deste tipo de resíduos também se deve ao esforço conjunto de municípios, distribuição, empresas e instituições, operadores de gestão de resíduos e à equipa operacional Electrão, como explica o diretor de Elétricos e Pilhas do Electrão, Ricardo Furtado.









Recorde-se que todas as lojas que comercializam estes produtos têm que assegurar a retoma dos equipamentos entregues pelo cidadão. Este é um canal igualmente importante e com enorme potencial, que poderá ajudar a catapultar a recolha.





Recuperação de matérias-primas críticas: um desígnio europeu

Num período em que tanto se fala da exploração de recursos raros, a reciclagem de pilhas e baterias é crucial para recuperar recursos críticos como lítio e cobalto, essenciais para a transição ecológica e digital da União Europeia.







Atualmente, 90 por cento da refinação de terras raras ocorre na China, o que torna a reciclagem uma estratégia-chave para reduzir a dependência externa e reforçar a soberania europeia.





Neste contexto económico, a meta da União Europeia é garantir que a reciclagem forneça, para já, 25 por cento das matérias-primas críticas necessárias, de forma a criar um fluxo mais sustentável de materiais essenciais.





Regras mais rigorosas para pilhas e baterias

Em vigor desde 2023, o novo regulamento europeu de pilhas e baterias estabelece normas mais exigentes para a conceção, produção, reutilização e reciclagem destes residuos, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais e sociais ao longo do seu ciclo de vida.





A nova legislação impõe maior responsabilidade aos produtores na verificação da origem das matérias-primas, com exceção das pequenas e médias empresas.







Além disso, introduz requisitos reforçados de rotulagem e informação, incluindo a implementação de um “passaporte de bateria” eletrónico e um código QR.







Nestas regras passam a haver a restrição da utilização de substâncias perigosas, como mercúrio, cádmio e chumbo, que representam riscos significativos para a saúde humana e o meio ambiente.





A reciclagem no centro das políticas europeias

O regulamento europeu das matérias-primas críticas coloca a reciclagem como prioridade estratégica, indo além da proteção ambiental para assegurar recursos essenciais à inovação tecnológica.







A presença residual de materiais críticos em equipamentos exige processos avançados de separação e refinação.





Nos últimos anos, a União Europeia identificou produtos prioritários, como baterias de iões de lítio, para melhorar a eficiência da recuperação de recursos. Até agora, esses elementos ficavam diluídos nos materiais reciclados, como aço, ferro e alumínio, o que dificultava a sua reutilização em novas cadeias de abastecimento.





A recolha passou de 891 toneladas em 2023 para 957 toneladas no último ano, representando um acréscimo de cerca de sete por cento.Os números reforçam a crescente adesão à reciclagem de pilhas e baterias, fundamentais para a recuperação de materiais e a redução do impacto ambiental associado ao descarte inadequado desses resíduos.“O Electrão, em colaboração com os seus parceiros, oferece soluções de proximidade que facilitam a vida ao cidadão. Esta é parte da estratégia que tem permitido alcançar melhores resultados na reciclagem de pilhas e baterias, ano após ano.”Razão pelo qual é necessário identificar, separar e reciclar corretamente esses produtos, sendo este um desafio operacional, mas essencial para a sustentabilidade.Outra mudança relevante e prevista para 2027, quando as pilhas e baterias portáteis incorporadas em determinados dispositivos, estas deverão ser de fácil substituição pelo consumidor, facilitando a reparação e prolongando a vida útil dos aparelhos.“O sucesso desta estratégia depende do envolvimento do cidadão na separação e reciclagem adequada de determinados produtos. O Electrão está empenhado em contribuir para esta missão, garantindo que pilhas e baterias são recicladas corretamente, de forma a proteger a saúde pública e o ambiente”, conclui Ricardo Furtado.