Electrão recolheu mais de 20 mil toneladas de equipamentos elétricos usados em seis meses

Em comunicado e a propósito do Dia Internacional dos Resíduos Elétricos, que hoje se assinala, o Electrão - Associação de Gestão de Resíduos lembra que em 2024 foram recolhidas e enviadas para reciclagem cerca de 57 mil toneladas de equipamentos elétricos através dos sistemas de gestão nacionais, das quais 36.400 toneladas foram encaminhadas para reciclagem pelo Electrão.

"Para que Portugal tivesse atingido a meta de 65% seria necessário que tivesse recolhido cerca de 150 mil toneladas, segundo estimativas baseadas na quantidade média de equipamentos elétricos colocada no mercado nos últimos três anos, o equivalente a aproximadamente 15 quilos de equipamentos por habitante", alerta a Associação.

Apesar do crescimento expressivo da recolha nos últimos anos, segundo Eletrão, os resultados nacionais continuam muito abaixo do esperado, realçando que os hábitos de separação e a recolha insuficiente continuam a comprometer os objetivos nacionais.

De acordo com a Associação, um dos principais problemas está nos hábitos de separação dos portugueses: muitos guardam equipamentos avariados ou fora de uso em casa durante anos ou deitam-nos no lixo comum, o que impede a sua valorização e descontaminação adequada.

O Eletrão alerta que a "acumulação doméstica e empresarial de equipamentos elétricos fora de uso, aliada à falta de separação adequada, continua a retirar do circuito de oficial da reciclagem milhares de toneladas de materiais valiosos todos os anos".

Outros dos problemas é o mercado paralelo de resíduos elétricos, que continua a desviar grandes quantidades de equipamentos do circuito formal de reciclagem, com muitos deles a serem recolhidos em canais paralelos e tratados como sucata metálica, sem respeitar normas ambientais.

Assim, para comemorar o Dia Internacional dos Resíduos Elétricos (International E-Waste Day, IEWD, na sigla original), que hoje se assinala, o Eletrão alerta para a necessidade de reforçar a fiscalização e modernizar o controlo do mercado paralelo, que continua a desviar milhares de toneladas do circuito oficial.

"Reciclar equipamentos elétricos é essencial para garantir matérias-primas como lítio, cobre e alumínio, vitais para a transição energética e digital da Europa", sublinha a Associação.

Para assinalar o Dia Internacional dos Resíduos Elétricos e a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (22 a 30 de novembro), este ano também dedicada ao tema dos equipamentos elétricos, o Electrão vai promover várias ações de sensibilização junto de escolas, municípios e outras entidades.

As iniciativas incluem a exibição do documentário "Para Onde Vai a Reciclagem", campanhas de recolha, o lançamento de livros e jogos educativos e a divulgação de conteúdos temáticos nas redes sociais para incentivar os cidadãos a separar e entregar os equipamentos elétricos fora de uso nos locais próprios.

O Electrão é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados.