Eletricidade de Timor-Leste avisa consumidores para regularizarem consumo

"Os consumidores que atualmente utilizam energia elétrica sem uma ligação direta da EDTL terão um período de tolerância de 30 dias para se dirigirem ao edifício da EDTL e efetuarem o registo", refere a empresa num anúncio divulgado na sua página na rede social Facebook.

Segundo o aviso, os consumidores que não cumprirem o prazo, que termina no início de março, e "continuarem a não querer realizar uma ligação legal" à empresa e continuarem a causar danos ao "sistema de distribuição de energia, incluindo equipamentos de contagem, serão sancionados".

"A partir de 04 de março, a EDTL deixará de aplicar qualquer tolerância a esses consumidores e colaborará com as autoridades locais e a PNTL para aplicar multas" de acordo com a legislação em vigor, acrescenta a empresa.

Segundo dados do Governo timorense, a maioria dos 461 sucos (conjunto de aldeias) do país já tem acesso a eletricidade.