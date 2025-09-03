Elevador da Glória. Livre, BE e PAN manifestam consternação e desejam melhoras aos feridos

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, referiu que estava "em choque" com o acidente, bem como "consternado com a existência de vítimas mortais e atento ao acompanhamento dos feridos".

Numa nota na rede social X, partilhou ainda uma reação em conjunto com Carlos Teixeira e Patrícia Gonçalves, vereadores do partido em Lisboa.

Já a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, destacou que recebeu "com consternação as notícias sobre o descarrilamento".

"Haverá tempo para esclarecer tudo o que há a esclarecer. Para já, deixo uma palavra de pesar às famílias das vítimas e de rápida recuperação aos feridos", vincou a bloquista na mesma rede social.

Também a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, endereçou "sinceras condolências às famílias das pessoas que morreram no acidente".

"É com tristeza que tomamos conhecimento de uma notícia destas. Espero que não se venham a verificar mais vidas perdidas e pronta recuperação a quem ficou ferido", pode ler-se na publicação.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.