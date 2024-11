Elon Musk promete corte radical em funcionários públicos

Em artigo de opinião no jornal The Wall Street Journal, Musk revela que vai liderar uma comissão de eficiência governamental e fala sobre o plano de redução de custos no Governo Federal norte-americano.





O dono da SpaceX e da Tesla promete "reduções em massa de pessoal na burocracia federal", garantindo que os funcionários públicos despedidos serão "apoiados na sua transição para o setor privado" ou beneficiarão de condições de saída "decentes".