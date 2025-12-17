Em 2024. Poder de compra em Portugal passa para 82,4% da média europeia

O poder de compra em Portugal aumentou, no ano passado, para 82,4 por cento da média europeia, superando o valor de 2023 em 1,3 pontos percentuais. É o que mostram números publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.De 2023 a 2024, o Produto Interno Bruto per capita do país, em Paridades de Poder de Compra, evoluiu de 81,1 para 82,4 por cento da média da União Europeia.

A Despesa de Consumo Individual per capita, que o INE define como "indicador mais apropriado para refletir o bem-estar das famílias" situou-se, no mesmo período, em 85,7 por cento da média da União Europeia - mais 0,2 pontos percentuais do que em 2023.

Portugal ocupava, neste último indicador, a 15ª posição na Zona Euro e a 17ª na União Europeia.



c/ Lusa

