A Europa, sendo um dos maiores consumidores, não tem historial na produção de café e agora, com esta iniciativa, torna-se possível dar passos firmes para se produzir café de grande qualidade na Europa, em particular nos Açores.Trata-se de um café arábico e está disponível nas lojas de Lisboa e no Porto como edição exclusiva e limitada.

A Antena 1 foi provar este café produzido nos Açores que quer fazer história.





O primeiro café 100 por cento português resulta de uma parceria entre a Delta Cafés, o Governo Regional e a Associação de Produtores Açorianos de Café.