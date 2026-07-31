Embarcação IMOCA Joyeux chega a Cascais para promover inclusão de pessoas com deficiência através do trabalho

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Joyeux Portugal adiantou que a embarcação, utilizada em competições internacionais de vela, termina em Cascais uma etapa do seu percurso internacional, levando por vários países uma mensagem de inclusão de pessoas com deficiência intelectual através do trabalho.

A iniciativa é promovida pelo Café Joyeux, projeto de restauração inclusiva representado em Portugal pela Associação VilacomVida, que vai assinalar a chegada do veleiro à Marina de Cascais com atividades abertas ao público, a partir das 11:30, e a participação de trabalhadores, parceiros e empresas.

Segundo Filipa Pinto Coelho, alguns colaboradores dos cafés Joyeux vão embarcar numa viagem simbólica a bordo do veleiro, acompanhados por parceiros do projeto, num momento que pretende demonstrar que a inclusão "é possível e eficiente através do trabalho" e reforçar a sensibilização da sociedade para a integração profissional de pessoas com deficiência intelectual.

A chegada do barco coincide também com a celebração dos três anos do Café Joyeux de Cascais, estando prevista uma iniciativa com a comunidade e empresas parceiras, durante a qual a equipa de navegação partilhará a experiência do percurso realizado, num paralelismo entre os desafios enfrentados no mar e aqueles que são ultrapassados diariamente pelas pessoas com deficiência intelectual.

Criado em França, o Café Joyeux emprega atualmente mais de 250 pessoas em vários países.

De acordo com Filipa Pinto Coelho, em Portugal existem seis espaços, que empregam 38 pessoas com deficiência intelectual, distribuídos por Lisboa, Cascais, Carcavelos e Matosinhos.

Além dos cafés, a Associação VilacomVida emprega atualmente 66 pessoas com algum tipo de incapacidade e gere duas lojas do conceito inclusivo "For&From", desenvolvido em parceria com o grupo Inditex, nas quais trabalham 29 pessoas.

Segundo a responsável, a associação apoiou a integração de mais de 50 pessoas noutras empresas e funções e explicou que o objetivo do projeto passa por demonstrar que a contratação de pessoas com deficiência não constitui uma ação de solidariedade, mas um modelo de negócio sustentável e vantajoso para trabalhadores e empresas.

Filipa Pinto Coelho adiantou que cerca de 82% das receitas do projeto em Portugal já resultam da atividade dos negócios sociais, enquanto apenas 7% provêm de ações de angariação de fundos, o que considera demonstrar a sustentabilidade do modelo.

Nesse sentido, apontou que a inclusão em contexto laboral contribui para equipas mais estáveis e motivadas, ao mesmo tempo que permite responder às necessidades das empresas, considerando que o sucesso dos cafés demonstra a viabilidade económica do modelo.

O Café Joyeux iniciou atividade em Portugal após um projeto-piloto de 18 meses em Lisboa e previa abrir seis estabelecimentos até ao final de 2025, objetivo que acabou por ser alcançado antes do prazo inicialmente previsto.

Segundo a responsável, esse crescimento foi possível graças à adesão da comunidade e ao apoio de várias empresas que disponibilizaram espaços para instalação dos cafés.

Depois da passagem por Cascais, a embarcação IMOCA Joyeux regressará a França para preparar uma nova etapa do circuito internacional da classe IMOCA, continuando a divulgar a mensagem de inclusão através do trabalho que caracteriza o projeto Café Joyeux.