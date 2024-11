Embraer regista lucro de 194 milhões de euros no terceiro trimestre

O lucro da empresa brasileira registou um crescimento significativo face aos 167 milhões (27 milhões de euros) registados no mesmo período do ano passado e em comparação com o segundo trimestre do ano (415,7 milhões de reais ou 67 milhões de euros).

A receita líquida da Embraer aumentou para 9,4 mil milhões de reais (1,5 mil milhões de euros) no terceiro trimestre de 2024 face aos 6,3 mil milhões de reais (cerca de mil milhões de euros) obtidos no mesmo período de 2023.

Os setores responsáveis pelo crescimento da receita, de acordo com a empresa, foram a Aviação Executiva e Defesa e Segurança, que registaram ambos um aumento da receita superior a 85%, em comparação com o terceiro trimestre de 2023.

A Embraer informou que entregou 59 jatos, 41 jatos executivos (22 leves e 19 médios), 16 jatos comerciais e dois cargueiros multimissão C-390 Millennium entre julho e setembro, mais 26% em relação ao trimestre anterior (47 jatos) e 37% acima do mesmo período do ano passado (43 aeronaves).

No entanto, a fabricante brasileira também divulgou um corte na projeção de entregas de aeronaves comerciais este ano, de 72 a 80 unidades para 70 a 73 aviões, enquanto a previsão das entregas no setor de aviação executiva se manteve inalterada (entre 125 e 135 aeronaves).

Na perspetiva financeira, a Embraer informou que a receita prevista para o ano está entre seis mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros) e 6,4 mil milhões de dólares (5,9 mil milhões de dólares), resultado inalterado face a projeções anteriores.

O EBITDA (lucro antes de juros, depreciação, amortização e impostos) ajustado da companhia somou 1,9 mil milhões de reais (306 milhões de euros) entre julho e setembro, resultado superior aos 736,7 milhões de reais (118,6 milhões de euros) registados no mesmo intervalo de 2023.

A carteira total de pedidos da Embraer atingiu 22,7 mil milhões de dólares (21 mil milhões de euros) no terceiro trimestre, dado que a fabricante disse ser "o maior nível dos últimos nove anos, com aumento de mais de 25% na comparação anual e aproximadamente 10% trimestre a trimestre".

O maior aumento foi no setor de Defesa & Segurança (1,5 mil milhões de dólares ou 1,3 mil milhões de euros) seguido de Serviços & Suporte (367 milhões de dólares ou 341 milhões de euros).

A Embraer relatou também que gerou um fluxo de caixa livre ajustado de 1,4 mil milhões de reais (226 milhões de euros) entre julho e setembro devido a um maior número de entregas de aeronaves e pagamentos antecipados.

A dívida líquida da empresa, sem a Eve, diminuiu para 5,9 mil milhões de reais (950 milhões de euros) no terceiro trimestre do ano face aos 6,8 mil milhões de reais (mil milhões de euros) registados no mesmo período do ano passado.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer mantém-se acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.