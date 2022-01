Embraer vendeu parte de ativos que detém em Portugal a uma empresa espanhola

O grupo brasileiro encaixa 150 milhões de euros com este negócio, que, de acordo com a empresa, vai permitir ampliar as instalações em Évora e fazer com que passe a ser um dos maiores centros de produção do mundo.



A Embraer detém também em Portugal a OGMA, empresa de reparação de aviões em Alverca, e emprega perto de 500 pessoas em Évora.



A RTP contactou a Embraer para tentar saber quais as razões para a venda de parte da operação em Portugal, mas a empresa recusou dar mais esclarecimentos.