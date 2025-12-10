Emirates cancela voos entre Dubai e Lisboa na quinta-feira

Assim, "devido a uma greve geral em Portugal no dia 11 de dezembro de 2025" a Emirates cancelou os voos EK191, EK192, EK193 e EK194, ligações entre Lisboa e Dubai, nos dois sentidos.

Estes cancelamentos afetam ainda passageiros com ligações pelo Dubai nos voos EK191 e EK193.

"Os clientes afetados que fizeram a reserva diretamente com a Emirates devem entrar em contacto connosco para obter opções alternativas. Os clientes que fizeram a reserva através de uma agência de viagens devem entrar em contacto com a sua agência para remarcar", destacou.

O setor da aviação deve ser fortemente afetado pela greve, com sindicatos afetos aos trabalhadores não só das companhias aéreas, mas também dos aeroportos e serviços de assistência a aderir à paralisação.

Os serviços mínimos abrangem sobretudo a TAP e a Sata.

A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Governo. Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da `troika`.