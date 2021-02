Emissão de 500 milhões de euros a seis anos do BCP com juro de 1,125% nos primeiros cinco anos

"A emissão, no montante de Euro500 milhões, terá um prazo de seis anos, com opção de reembolso antecipado pelo banco no final de cinco anos, um preço de emissão de 99,879% e uma taxa de juro de 1,125%, ao ano, durante os primeiros cinco anos (correspondente a um spread de 1,55% sobre a taxa mid-swaps de cinco anos)", pode ler-se no comunicado enviado hoje pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a mesma comunicação, no sexto ano "a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 1,55%", mas o banco pode fazer reembolso antecipado ao fim de cinco anos, conforme assinalado no comunicado.

Sem detalhar, o banco liderado por Miguel Maya assinalou que "a operação foi colocada num conjunto muito diversificado de investidores institucionais europeus".

"A elevada procura e o perfil dos investidores que subscreveram a emissão, aliadas à celeridade com que a operação foi executada, refletem a confiança do mercado no Banco e a sua capacidade de aceder em condições muito favoráveis a qualquer segmento do mercado de capitais", considerou ainda o BCP.

De acordo com a agência Bloomberg, a procura superou os 1.100 milhões de euros.

Durante o dia de hoje a Bloomberg noticiou que o BCP estava no mercado a fazer uma emissão de dívida sénior de 500 milhões de euros (ME), a primeira do tipo desde 2014.

Segundo a agência, o preço incial da taxa de juro foi de 180 pontos base acima da `mid-swap` do euro, tendo descido para 160 pontos base durante a operação.

De acordo com os termos finais, o juro acabou por descer para 155 pontos base acima da `mid-swap` (os 1,55% assinalados pelo banco).

A última emissão do BCP realizou-se em setembro de 2019, uma operação sindicada de 450 milhões de euros de capital Tier 2 com taxa de 3,875%.