Emissões de título de dívida superam amortizações em 2.300 ME em fevereiro

De acordo com dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), o valor total de títulos de dívida emitidos por entidades em Portugal era de cerca de 307,6 mil milhões de euros, mais cerca de 5,0 mil milhões de euros que no final de janeiro.

Esta subida foi justificada, de acordo com o BdP, com as emissões de títulos de dívida das administrações públicas e do setor financeiro, que excederam as amortizações em 2,3 mil milhões de euros e 1,2 mil milhões de euros, respetivamente. A isto, juntou-se a valorização de cerca de 800 milhões de euros dos títulos de dívida pública.

Em termos de dívida de administrações públicas, o valor total representava, em fevereiro, 60% do total emitido pelas entidades residentes, com 183,2 mil milhões de euros.

Nos primeiros dois meses do ano, as emissões líquidas de amortizações acumulavam 5,5 mil milhões de euros.

No final de fevereiro, estavam previstas, para o ano seguinte, amortizações de 44,7 mil milhões de euros, o equivalente a 14,5% do `stock` vivo naquela data.

Para este mês, estavam previstas amortizações de 9,8 mil milhões de euros, dos quais 2,5 mil milhões de euros para administrações públicas, 2,3 mil milhões de euros para setor financeiro e 4,9 mil milhões de euros de empresas não financeiras.

Ao nível de ações cotadas, o `stock` atingiu 62,9 mil milhões de euros, o equivalente a mais 2,5 mil milhões de euros que no final de janeiro, tendo sido a mais elevada desde abril do ano passado.

Para a alteração "contribuíram as valorizações das ações das empresas não financeiras e do setor financeiro, nos montantes de 2,1 e 0,5 mil milhões de euros, respetivamente", refere o BdP.