Emissões de títulos de dívida aumentam 8,3% em setembro para 326.540 ME

Segundo o banco central, o valor total de títulos de dívida emitidos por entidades sediadas em Portugal era de 326.540,06 milhões de euros no final de setembro, o que também representa uma subida de 5.390 milhões de euros em cadeia.

Para este crescimento mensal, refere o BdP, contribuíram o aumento de cerca de 6.500 milhões de euros dos títulos de dívida das administrações públicas - cujas emissões superaram as amortizações em 6.000 milhões de euros - e de juros corridos e valorização (352 e 184 milhões de euros, respetivamente).

"Este incremento foi parcialmente compensado pela redução, de 0,6 mil milhões de euros, dos títulos de dívida do setor financeiro, cujas amortizações superaram as emissões em 587 milhões de euros", acrescenta o banco central.

Em termos de dívida de administrações públicas, o valor total representava 198.540 milhões de euros, em setembro, numa subida homóloga de 9,5%, enquanto as emissões líquidas de amortizações acumuladas no ano subiram cerca de 9.100 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado, para 22.100 milhões de euros.

No final de setembro estavam previstas, para os 12 meses seguintes, amortizações de 57.800 milhões de euros, o equivalente a 17,3% do `stock` vivo naquela data.

O BdP destacou as amortizações de títulos de dívida de administrações públicas previstas para o presente mês e para julho do próximo ano, "nos montantes de 11,5 e 12,1 mil milhões de euros, respetivamente".

O `stock` das ações cotadas em Portugal cresceu 12,1% no espaço de um ano, terminando setembro num total de 72.430 milhões de euros, mais 1.139 milhões de euros que em agosto.

"Esta subida refletiu as valorizações das ações das empresas não financeiras e do setor financeiro, de 681 e 456 milhões de euros, respetivamente", explica o BdP.