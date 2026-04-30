"Empatia e compreensão" do Governo. Conselho de Ministros aprova apoios para setor agrícola

(em atualização)





Além do comboio de tempestades que assolou o país, a escalada da guerra no Médio Oriente está a afetar os setores primários, como a agricultura e a agropecuária. O Conselho de Ministros aprovou, por isso, um apoio de 20 milhões para os sistemas de produção afetados pelo aumento dos custos e outro de 60 milhões para a reabilitação do regadio.





“Tomámos decisões importantes nos setores primários”, afirmou Luís Montenegro na Ovibeja, após a reunião de Conselho de Ministros.



“O setor primário (...) é um setor estratégico da nossa economia”, porque, segundo o primeiro-ministro, é a “garantia de que nós temos mais segurança e autonomia alimentar (...), porque são a forma de nós aproveitarmos os nossos recursos naturais, porque são o caminho de afirmar os projetos de vida de muitas pessoas".





O Governo aprovou, esta quinta-feira, um apoio com um valor total de 20 milhões de euros destinados a compensar os sistemas de produção agrícola mais afetados pelo aumento dos custos de fertilizantes e energia, devido à guerra no Irão.



Na conferência de imprensa, Montenegro anunciou ainda um apoio excecional de 60 milhões para a reabilitação das infraestruturas hidroagrícolas afetadas pelo mau tempo que assolou Portugal continental em janeiro e fevereiro.







No final da reunião, o primeiro-ministro garantiu "empatia e compreensão" do Governo para com as dificuldades de cidadãos e empresas perante o aumento do custo de vida, dizendo que os apoios serão dados com "moderação e responsabilidade".



