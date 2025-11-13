Em direto
Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

Empreendimentos como o `data center` de Sines não são "muito geradores de emprego" - Cotrim Figueiredo

O eurodeputado e candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo afirmou hoje que Portugal pode, quanto muito, aspirar a ser anfitrião de centros de dados, como o de Sines, mas que estes não são "muito geradores de emprego".

Lusa /

VER MAIS

João Cotrim de Figueiredo falava aos jornalistas no início da sua visita à Web Summit, cimeira tecnológica que hoje termina em Lisboa.

O candidato presidencial admitiu que nas derivações da inteligência artificial (IA) pode haver "algumas em que empreendedores portugueses encontrem nichos que tenham sucesso".

 

 

Tópicos
PUB
PUB