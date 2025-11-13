Economia
Empreendimentos como o `data center` de Sines não são "muito geradores de emprego" - Cotrim Figueiredo
O eurodeputado e candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo afirmou hoje que Portugal pode, quanto muito, aspirar a ser anfitrião de centros de dados, como o de Sines, mas que estes não são "muito geradores de emprego".
João Cotrim de Figueiredo falava aos jornalistas no início da sua visita à Web Summit, cimeira tecnológica que hoje termina em Lisboa.
O candidato presidencial admitiu que nas derivações da inteligência artificial (IA) pode haver "algumas em que empreendedores portugueses encontrem nichos que tenham sucesso".
Tópicos