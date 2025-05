Emprego público aumenta 1,3% até março para novo máximo de 758.889

"A 31 de março de 2025, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 758.889 postos de trabalho, assinalando um aumento de 1,3% em termos homólogos e de 0,7% face ao trimestre anterior", refere a Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), elaborada pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Este aumento face ao primeiro trimestre de 2024 ocorreu principalmente na administração central e local, com destaque para as áreas governativas da Educação, Ciência e Inovação e da Saúde, explica a DGAEP.

Já a evolução trimestral foi justificada, essencialmente, pelas "carreiras de médico (+ 1.389 postos de trabalho, em parte explicado pela contratação a termo de médicos que iniciaram o internato), de técnico superior (+ 1.108) e de educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário (+ 820)".