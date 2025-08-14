Emprego público aumenta 1,5% no 2.º trimestre para 760,7 mil

"A 30 de junho de 2025, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 760.728 postos de trabalho, correspondente a +1,5% (11.030 postos de trabalho) face ao período homólogo", refere a Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), elaborada pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Relativamente ao trimestre anterior, "o aumento foi de 0,2% (+1.692 postos de trabalho)".