Emprego público cresce 1% no 2.º trimestre para 768.378 postos

"A 30 de junho de 2026, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 768.378 postos de trabalho, assinalando um aumento de 1% (+7.390 postos de trabalho) em termos homólogos", lê-se na Síntese Estatística do Emprego Público, hoje divulgado.

Já relativamente ao trimestre anterior, verificou-se um acréscimo de 0,1% ou de mais 895 postos de trabalho.

A evolução homóloga no emprego público foi justificada com um aumento nas administrações central (4.144 postos de trabalho) e local (3.606).

Conforme precisou o documento, este aumento ficou a dever-se, sobretudo, à variação nas carreiras de técnico superior (+2.854 postos de trabalho), de enfermagem (+1.009), das Forças Armadas (974), de educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário (+788), bem como na carreira médica (+673).

Já o acréscimo de 895 postos de trabalho nas administrações públicas, relativamente ao trimestre anterior, teve o impulso da administração local (+961 postos de trabalho), o que se deveu, principalmente, ao aumento das carreiras gerais dos municípios: assistente operacional (+445), técnico superior (+197) e assistente técnico (+101).

"O emprego no setor das administrações públicas representava 7,1% da população total (rácio de administração), 13,5% da população ativa e 14,2% da população empregada, refletindo uma ténue diminuição do emprego público na população ativa e no mercado de trabalho face ao trimestre anterior (-0,1 e -0,2 pontos percentuais, respetivamente)", acrescentou.

Entre abril e junho, o peso dos postos de trabalho nas administrações públicas ocupados por mulheres representou 17,2% da população ativa feminina e 18,3% da população empregada feminina, abaixo dos 17,3% e 18,6%, respetivamente, verificados no trimestre anterior.

Em 30 de junho, a estrutura do emprego nas administrações públicas estava repartida entre as áreas da administração pública e defesa, segurança social obrigatória (39,7%), educação (33,9%), atividades de saúde humana e ação social (22,8%) e outras atividades (3,6%).