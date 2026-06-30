Empresa assina acordo para nova ligação aérea de carga entre Macau e América Latina

Segundo um comunicado publicado na segunda-feira, o Centro de Serviços Económicos e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa/Espanhola (CECPS), em Zhuhai, cidade vizinha de Macau, organizou uma cerimónia em que foram assinados acordos estratégicos de internacionalização com 16 empresas nos setores da inovação tecnológica e das finanças.

Os acordos envolveram empresas como a Huawei Macao, Mercado Libre, JD.com, Kuaishou Technology, Banco da China e China Southern Airlines Technology.

Um dos acordos envolve a empresa chinesa WGL Group, que segundo o CECPS tem prestado apoio em matéria de investimento e financiamento, contribuindo para impulsionar a abertura, por Macau, de uma rota aérea direta de carga para a América Latina.

O WGL Group é um grupo sediado em Shenzhen - outra cidade no sul da China - de logística e soluções para cadeias de abastecimento de comércio eletrónico transfronteiriço internacional.

A empresa é especializada no transporte de mercadorias da China diretamente para mercados globais, com foco principal nas regiões da América Latina e dos Estados Unidos. Atualmente, opera cinco voos de ida e volta por semana na rota China-México.

Existe atualmente um projeto do terminal de carga de Hengqin para o Aeroporto Internacional de Macau com conclusão prevista para o final de 2026 e entrada em operação em meados de 2027.

O terminal, com 66.700 metros quadrados de área logística e investimento de cerca de 700 milhões de yuan (90,3 milhões de euros), é financiado pelo Aeroporto de Macau e pela China COSCO Shipping Logistics Supply Chain.

De acordo com o CECPS, os contratos assinados visam apoiar empresas na expansão para mercados da América Latina e países lusófonos, através de serviços de crédito, avaliação de riscos, financiamento transfronteiriço, registo de investimento direto no exterior e promoção de tecnologias avançadas.

No mesmo comunicado, Ng In Cheong, vice-presidente do CECPS, destacou que, além das 16 entidades agora envolvidas, o centro já estabeleceu parcerias com cerca de 200 empresas e prestadores de serviços, sobretudo na área da inteligência artificial.

"A complementaridade entre a posição de vanguarda da China e as lacunas tecnológicas dos países de língua portuguesa e espanhola abre amplo espaço para cooperação", afirmou.

O centro foi lançado em abril de 2025 pelo Governo da RAEM e pela Comissão Executiva da Zona de Cooperação Aprofundada Guangdong-Macau, com o objetivo de criar uma plataforma integrada de serviços de internacionalização que liga a China aos países de língua portuguesa e espanhola.

Os planos de integração e cooperação existentes de Macau com a província de Guangdong e a zona económica especial de Hengqin oferecem também uma via para a entrada de empresas de países de língua espanhola na China.

As áreas prioritárias do centro abrangem economia digital, saúde, manufatura avançada, comércio de matérias-primas, comércio eletrónico transfronteiriço e indústrias culturais e desportivas.

Entre os resultados práticos, o centro destacou a redução de riscos na exportação de equipamentos de simulação de voo, a instalação de centros de entrega digitais em Espanha e Brasil pela companhia Beyondsoft e o apoio a empresas na expansão para mercados externos através de soluções integradas de conformidade, logística e financiamento.

O CECPS destacou também ter vindo a apostar em missões empresariais ao Brasil, como a realizada em junho durante a Web Summit Rio, onde reuniu mais de 200 empresas brasileiras.

Até março deste ano, a Zona de Cooperação de Hengqin contava com 27 plataformas de inovação científica e tecnológica, 238 empresas de alta tecnologia reconhecidas nacionalmente e 18 unicórnios registados.

O CECPS planeia também desenvolver um Centro de Inovação em Inteligência Artificial Incorporada, cuja primeira fase ocupará 3.400 metros quadrados em Hengqin, com capacidade anual de produção de dados superior a 10 PB (petabyte).