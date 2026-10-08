Empresa chinesa Anta torna-se maior acionista da alemã Puma por 1.505 milhões de euros
A empresa chinesa Anta Sports, especializada em equipamento desportivo, anunciou na quarta-feira ter concluído a aquisição de 29,06% da alemã Puma por 1.505,5 milhões de euros, tornando-se o maior acionista da marca europeia.
Num comunicado publicado na sua página oficial, a empresa chinesa afirmou que o investimento reforça a presença internacional, o alcance e a competitividade do grupo Anta no mercado de artigos desportivos.
"A Puma possui uma história rica e um forte valor de marca. Confiamos na sua equipa de gestão e apoiamos a transformação estratégica em curso", afirmou Ding Shizhong, presidente do conselho de administração da Anta Sports, citado no comunicado.
"Enquanto acionista de longo prazo, esperamos partilhar a nossa experiência e capacidades, particularmente nas áreas do comércio a retalho e das operações, respeitando simultaneamente a independência e a identidade da marca Puma", acrescentou.
A empresa chinesa esclareceu que procurará obter uma "representação adequada" no conselho de supervisão da Puma e que, atualmente, "não prevê" lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a empresa alemã.
As ações da Anta Sports, cotadas na Bolsa de Hong Kong, valorizavam 0,35% pelas 11:53 locais (03:53 em Lisboa) de hoje.
A aquisição de 29,06% da Puma ocorre numa altura de dificuldades financeiras para a empresa alemã, que registou no ano passado prejuízos de 643,6 milhões de euros, em contraste com os lucros de 208,7 milhões de euros alcançados em 2024.