Empresa chinesa Anta torna-se maior acionista da alemã Puma por 1.505 milhões de euros

Num comunicado publicado na sua página oficial, a empresa chinesa afirmou que o investimento reforça a presença internacional, o alcance e a competitividade do grupo Anta no mercado de artigos desportivos.

"A Puma possui uma história rica e um forte valor de marca. Confiamos na sua equipa de gestão e apoiamos a transformação estratégica em curso", afirmou Ding Shizhong, presidente do conselho de administração da Anta Sports, citado no comunicado.

"Enquanto acionista de longo prazo, esperamos partilhar a nossa experiência e capacidades, particularmente nas áreas do comércio a retalho e das operações, respeitando simultaneamente a independência e a identidade da marca Puma", acrescentou.

A empresa chinesa esclareceu que procurará obter uma "representação adequada" no conselho de supervisão da Puma e que, atualmente, "não prevê" lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a empresa alemã.

As ações da Anta Sports, cotadas na Bolsa de Hong Kong, valorizavam 0,35% pelas 11:53 locais (03:53 em Lisboa) de hoje.

A aquisição de 29,06% da Puma ocorre numa altura de dificuldades financeiras para a empresa alemã, que registou no ano passado prejuízos de 643,6 milhões de euros, em contraste com os lucros de 208,7 milhões de euros alcançados em 2024.