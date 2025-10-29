Empresa de robótica inicia vendas de robô humanoide para tarefas domésticas

"O primeiro robô humanoide pronto para o consumidor", promete o anúncio da empresa sobre o Neo, que vai estar disponível nos Estados Unidos (EUA) por 20.000 dólares (cerca de 17.000 euros), destacando que já é possível fazer a pré-encomenda.

De acordo com o vídeo, é possível programar o robô para realizar tarefas, até quando o utilizador não está presente, através da aplicação para telemóvel do Neo. Em alternativa, o consumidor pode dar instruções diretas à invenção, com cerca de um metro e sessenta centímetros de altura.

O fundador da empresa de robótica norueguesa-americana, Bernt Børnich, afirma no vídeo que o objetivo do Neo é devolver o "tempo às pessoas", permitindo que os utilizadores o usem para atividades que considerem mais importantes.

O robô, que pesa quase 30 quilos, tem câmaras nos olhos que permitem que o utilizador assista ao que o Neo vê através da aplicação. No vídeo é possível ver a invenção a tirar um copo de uma máquina de lavar a loiça, a aspirar o chão, a conversar com um utilizador, entre outras atividades e tarefas.