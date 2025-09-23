Empresa de tecnologia dos EUA liderará supervisão da rede social TikTok nos EUA

A Oracle analisaria, monitorizaria e protegeria os dados dos EUA que fluem através do serviço, de acordo com os termos de um acordo assinado na segunda-feira pela administração do Presidente dos EUA, Donald Trump.

A proposta visa arrancar as operações do TikTok nos EUA à empresa-mãe sediada em Pequim, na China, a ByteDance, uma empresa chinesa de tecnologia da internet que opera várias plataformas de conteúdo.

As preocupações com a segurança norte-americana são a razão da proposta para controlar as operações, sendo que as autoridades dos EUA alertaram que o algoritmo da ByteDance pode ser manipulado pelas autoridades chinesas para moldar o conteúdo do TikTok de uma forma difícil de detetar.

Trump prolongou várias vezes o prazo para a venda da aplicação, exigida pela lei aprovada em 2024, que visava responder a preocupações de segurança nacional e privacidade dos dados.

O líder norte-americano reiterou que o TikTok "tem um valor tremendo" e que esse valor "está nas mãos dos Estados Unidos, porque somos nós que temos de aprovar".

A proposta faz parte de um acordo estabelecido entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, enquanto os dois líderes continuam a enfrentar-se numa guerra comercial que abalou a economia global durante grande parte do ano.

Todos os detalhes finais ainda têm de ser acertados entre os vários parceiros da joint-venture (uma parceria estratégica temporária ou a longo prazo entre duas ou mais empresas para atingir um objetivo comum) que incluirá a Oracle e a empresa de investimento Silver Lake Partners.

O governo norte-americano não teria qualquer participação na joint-venture nem faria parte do seu conselho, de acordo com um alto funcionário da Casa Branca, nos EUA.

Os EUA e a China estão a avançar com um acordo-quadro, que prevê que um consórcio (contrato) de investidores, assuma as operações do TikTok nos EUA, num processo que poderá não estar concluído até ao início do próximo ano, de acordo com a administração Trump.

De acordo com os termos atuais da proposta, a joint venture nos EUA receberia uma cópia licenciada do algoritmo de recomendação que mantém os utilizadores do TikTok a navegar indefinidamente pelos clipes nos seus smartphones.