Empresa de tratamento de resíduos de Leiria investe 1,4 milhões de euros em parque de compostagem

O concurso público, de 1.395.432,16 euros, sem IVA, foi hoje publicado em Diário da República e contempla todos os trabalhos, fornecimentos e serviços necessários para a ampliação do edifício de pós-compostagem do tratamento mecânico e biológico, a realizar na sede da empresa, nos Parceiros, concelho de Leiria, com um prazo de execução de 214 dias.

"O investimento na ampliação da pós-compostagem é um complemento ao investimento já realizado na linha de biorresíduos e pretende aumentar a capacidade do parque de compostagem do corretivo orgânico denominado Valorterra, um produto natural rico em matéria orgânica, que é aplicado no solo para melhorar as suas características", explicou à agência Lusa fonte da empresa.

Segundo a mesma fonte, este produto pode ser aplicado em pomares, vinha e olival, e também em jardins e terrenos com outras espécies silvícolas.

A Valorlis esclareceu que a linha dedicada à valorização orgânica dos biorresíduos a recolher seletivamente pelos municípios tem capacidade de tratamento de 25 mil toneladas por ano, sendo que este investimento foi de 6,7 milhões de euros, cofinanciado pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

"Este investimento faz parte da estratégia para o cumprimento das metas europeias de reciclagem e desvio de resíduos orgânicos de aterro sanitário, e permitirá alavancar a Valorlis e seus municípios para o cumprimento dos exigentes desígnios ambientais que regem a atividade de gestão de resíduos urbanos, melhorando o serviço prestado à população" da sua área de intervenção.

A Valorlis é uma empresa participada pela EGF -- Empresa Geral de Fomento e pelos municípios de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós.

"A exploração e gestão do Sistema Multimunicipal da Alta Estremadura foram adjudicadas em 1996, em regime de concessão exclusiva, à Valorlis, por um período de 25 anos", refere a empresa, na página de internet.

Em 2014, foi publicado o diploma que prolonga o prazo de concessão até 31 de dezembro de 2034.