Empresa de Vagos aposta em produtos de higiene e limpeza mais sustentáveis

"Uma das grandes apostas da Mistolin é conseguir ser fornecedora de produtos à medida de cada cliente e cada vez mais viradas para ingredientes de origem natural e mais sustentáveis, na área do `private label`. Ou seja, criar produtos diferenciados para a marca dos clientes", apontou o responsável pelo departamento de marketing do Grupo MSTN.

Em declarações à agência Lusa, Jacinto Almeida sublinhou que a Mistolin Company se tem afirmado no mercado ibérico como sendo empresa líder em soluções para desengorduramento de superfícies.

"Com base neste `know-how` e aposta contínua na inovação, nos últimos anos tem sido também procurada por cadeias de distribuição para desenvolvimento de soluções à medida na área da detergência", acrescentou.

No seu entender, os clientes estão cada vez mais exigentes com os seus produtos, solicitando produtos exclusivos, diferenciadores e com foco na sustentabilidade.

"Se, há cinco ou dez anos, a distribuição moderna tinha produtos, das suas marcas, muito semelhantes e indiferenciados, hoje em dia são cada vez mais exigentes. Hoje em dia, procuram produtos diferenciados para as suas marcas", referiu.

Segundo Jacinto Almeida, esta exigência de formulações à medida faz com que a Mistolin esteja constantemente a inovar, apoiando-se na ciência e na tecnologia.

"Muitas vezes as inovações nascem primeiro nas áreas do `private label` do que propriamente nas marcas próprias. E é aqui que a Mistolin pode entrar com proposta de valor, tanto na área da detergência, como do `packaging`", assegurou.

Fundada em 1992, a Mistolin Company é uma empresa com sede em Vagos, concelho do distrito de Aveiro, que pertence ao Grupo MSTN.

É especialmente conhecida pelos seus desengordurantes, mas a sua presença no mercado "é pautada pela inovação e desenvolvimento na produção de detergentes líquidos de utilização doméstica e profissional".

"A essência do sucesso da Mistolin é o resultado de um projeto de uma equipa altamente empenhada e inovadora, atenta as dinâmicas do mercado. O foco da sua atividade prende-se com a satisfação das necessidades dos seus clientes, com uma diversidade de produtos e serviços associada a uma ótima relação qualidade/preço", frisou.

Segundo o CEO da Mistolin, Ricardo Santos, a inovação é um dos grandes pilares da sua estratégia de internacionalização.

"É com novos produtos, novas soluções e novas tecnologias que temos conseguido crescer em termos de exportações e em termos de internacionalização", apontou, informando ainda que as exportações representam cerca de 30 por cento da produção, essencialmente na África, Europa e China.

"Na China, somos a empresa número um em vendas no mercado `online` para produtos importados da Europa, na sua categoria. Temos por trás sempre a ciência, tecnologia e inovação e isso permite-nos estar sempre um passo à frente no desenvolvimento de produtos mais técnicos, utilizando depois esse conhecimento para produtos de uso doméstico", revelou.

A Mistolin, primeira empresa em Portugal de produtos de higiene e limpeza de uso doméstico e profissional a ser certificada com a norma IFS HPCv2, conta com cerca de 100 trabalhadores, sendo que o universo do Grupo MSTN emprega atualmente mais de 500 funcionários distribuídos por Portugal, Cabo Verde e Moçambique.

O MSTN é um grupo empresarial de cariz familiar e de capital 100% português, que atua nas áreas da indústria química, `packaging`, retalho especializado, assistência técnica, indústria alimentar, seguros, serviços, `trading` e participações.

O volume de negócios do MSTN Group em 2021 foi superior a 40 milhões de euros.