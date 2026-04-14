Empresa de Valongo criou cadeirão, ambão e altar para missa de Leão XIV na Muxima

"O desafio foi-nos lançado em janeiro deste ano pelas autoridades eclesiásticas de Angola assim que souberam da visita de Sua Santidade", revelou Mário Rocha, fundador da Antarte, já com histórico de criações para os últimos Papas.

A empresa, também representada em Angola, acabou por aceitar o desafio de criar as três peças para a cerimónia que ocorrerá no domingo junto à igreja de Nossa Senhora de Muxima, em Luanda.

A construção do cadeirão, ambão e altar dividiu-se entre Rebordosa e Luanda e "até quinta-feira ficará tudo montado e pronto para receber o Papa", garantiu o responsável da empresa de mobiliário.

Segundo o comunicado enviado à Lusa, a "execução das peças representa uma fusão entre o conhecimento de produção da Antarte e as matérias-primas angolanas. O ambão e o altar foram produzidos em madeira angolana de longui com apontamentos em pedra calcária rosada, extraída junto [à igreja] da Nossa Senhora da Muxima".

A empresa acrescenta que "o revestimento do cadeirão utiliza fibras naturais, como o algodão e o linho, produzidos em teares artesanais, respeitando as medidas do Vaticano. A zona frontal do cadeirão conta com um pormenor em pedra calcária rosada, similar ao do ambão e do altar".

O projeto mobilizou uma equipa multidisciplinar de 12 profissionais, totalizando mais de 160 horas de trabalho só em Portugal, precisou Mário Rocha, referindo-se ao período de "produção, conceção e produção dos componentes".

A montagem final está a cargo de quatro pessoas, disse.

No comunicado, detalha que "o design das peças foi pensado para equilibrar a sobriedade exigida pelas diretrizes do Vaticano com o estilo intemporal que define a marca", garantindo Mário Rocha que versam "o cuidado com as matérias-primas e com as medidas, nada mais".

Esta colaboração marca a quarta vez que a empresa concretiza projetos para o Vaticano. Em 2010, produziu a cadeira de descanso do Papa Bento XVI, para a visita do Sumo Pontífice ao Porto, a 14 de maio desse ano. Em 2023, a marca portuguesa materializou uma instalação de arte de 12 esculturas desenhadas pelo arquiteto Siza Vieira, para o Pavilhão do Vaticano na Bienal de Veneza, e, em 2024, criou o cadeirão que o Papa Francisco utilizou durante a visita oficial a Timor-Leste, lê-se ainda na nota de imprensa.