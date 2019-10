Empresa francesa de metalomecânica conta criar 140 pontos de trabalho em Chaves

À margem do roteiro promovido hoje pela Câmara de Chaves, no distrito de Vila Real, a assinalar os dois anos de mandato do atual executivo camarário, Sara Boaventura, daquela empresa com investidores franceses, explicou que numa primeira fase estarão a trabalhar 25 pessoas, mas com perspetivas de crescimento.

"Neste momento vamos arrancar com instalações provisórias, mas o objetivo é mudar para um espaço com 50 mil metros quadrados, com uma implantação física de 10 mil metros quadrados", contou a responsável da empresa em Portugal.

Na segunda fase do projeto, os postos de trabalho criados podem atingir os 140 trabalhadores num investimento total de 7,5 milhões de euros.

A multinacional Metalome transforma produtos metalúrgicos planos de média e grande espessura e de grandes dimensões.

A empresa produz peças para grandes empresas, como a Siemens, Alstom (conceção de vagões de metro), Renault Truck, MAN, Irisbus (Construção de Camiões e Autocarros), Kuhn (Construção de tratores agrícolas) ou Toyota, entre outros.

Sara Boaventura explicou que a fábrica inicialmente esteve perto de se instalar em Viseu, onde "o recrutamento é mais fácil", mas disse ter convencido o investidor francês a apostar "no `know how` e humildade das pessoas de Chaves".

"Com o apoio do município, conseguimos convencer o investidor a escolher instalar-se em Chaves", atirou.

Com início de produção previsto para dia 11 de novembro, atualmente há quatro empregados a trabalhar e a terem formação na fábrica base, em França.

Um dos aparelhos já instalado na fábrica que se situa no Mercado Abastecedor de Chaves é um robô de soldadura "único em Portugal" pelo tamanho da mesa para os trabalhos.

"Permite trabalhar quatro peças ao mesmo tempo e, assim, aumentar a produtividade", assinalou.

Segundo Sara Boaventura, uma das prioridades é dar oportunidade aos "trabalhadores da região que pretendam regressar à terra natal", não excluindo a hipótese de ter de recrutar em outras zonas do país quando a fábrica estiver em máxima produção.

Segundo os números divulgados pela autarquia de Chaves, durante o roteiro promovido hoje para assinalar os dois anos de mandato, foram já garantidos cerca de 150 postos de trabalho, num investimento de 17 milhões de euros.

Estão ainda conquistados mais 446 postos de trabalho e perto de 30 milhões de euros de investimento até ao final do mandato, em 2021.