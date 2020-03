Empresa Intermunicipal do Pinhal Interior vai reduzir preço da água após contestação

Num texto colocado na sua página da Internet, após uma reunião das autarquias, a empresa informa que, depois de reuniões com o Governo e com a Entidade Reguladora para serem atenuados os aumentos tarifários e reduzir o encargo mensal para o consumidor, foi "reconhecida por parte daquelas entidades a necessidade de proceder aos ajustamentos das tarifas, atendendo à especificidade do território".

Os grandes aumentos decorrentes da necessidade de cobrir o défice tarifário de exploração motivaram forte contestação dos consumidores, o que levou a Assembleia Municipal de Penacova a aprovar, esta semana, uma moção para a saída do município da empresa.

A APIN, com sede em Penela, no distrito de Coimbra, que entrou em funcionamento no início de janeiro, anunciou que os autarcas decidiram hoje uma nova estrutura tarifária, "que reduz o impacto do custo dos serviços, tanto para os consumidores domésticos como para o comércio e indústria".

"Neste sentido, os tarifários do saneamento foram reduzidos e foi introduzido um novo escalão para os pequenos comerciantes e para os três serviços: água, saneamento e recolha de resíduos", lê-se na comunicação aos consumidores.

Pelas contas da empresa, a fatura de um consumidor doméstico, com um consumo de 10.000 litros, passa para 26,37 euros, abrangendo os três serviços.

No caso de um consumidor doméstico, sem rede fixa de saneamento, a fatura passa a ser de 18,44 euros para o mesmo consumo.

Para um comerciante/industrial, também com um consumo de 10.000 litros, a fatura fixa-se nos 38,52 euros para os três serviços, mas se não tiverem rede fixa de saneamento a fatura diminui para 28,82 euros.

A APIN vai ainda manter o tarifário social e para famílias numerosas e instituições.

Em relação às faturas já emitidas, a empresa disse que vai proceder ao seu anulamento, através de notas de crédito, e enviar novas faturas relativas ao mês de janeiro com o valor devidamente revisto.

Criada em 2018 para gerir os serviços de abastecimento de água, de saneamento e resíduos sólidos, a empresa de capitais públicos pretendia, já em 2020, acabar com o défice tarifário total de seis milhões de euros anuais nos concelhos abrangidos.

Nos 30 anos do contrato de concessão, a empresa intermunicipal prevê investir 137 milhões de euros, 44 dos quais já nos próximos anos, sendo 40 milhões na área do saneamento, dois milhões em ferramentas de eficiência hídrica e dois milhões na requalificação das redes de abastecimento já existentes.

A APIN agrega os sistemas municipais de abastecimento público de água, de saneamento, de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos dos municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande (do distrito de Leiria), Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares (do distrito de Coimbra).

Abrange uma área de quase 2.000 quilómetros quadrados em territórios de baixa densidade, habitados por 84 mil habitantes e com 65 mil alojamentos.