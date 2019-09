Empresa norte-coreana suspeita de vender armas a partir de Zuhai, China

Lusa05 Set, 2019, 07:26 | Economia

Apesar do embargo internacional que pende sobre a Coreia do Norte, a empresa possui um `site` ativo, através do qual publicita o armamento de forma dissimulada, sem criar tráfego e evitando os motores de busca, dificultando a sua deteção através de sistemas de vigilância, explica-se no artigo.

O `site` funcionará como uma amostra de um catálogo apenas visível na `dark web`, com recurso a uma VPN ou através de mensagens encriptadas, segundo fontes citadas na última edição da revista da plataforma de informação Macau Business.

A empresa chama-se Zokwang Trading Company, uma subsidiária do Daesong Economic Group, sob alçada do ministro do Comércio Externo norte-coreano.

Entre as armas listadas no `site`, o destaque vai para o sistema de mísseis Pongae-5 Strategic Surface to Air Missile System desenvolvido por Pyongyang.