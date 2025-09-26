Empresários assinam carta com medidas para o Orçamento do Estado

A poucas semanas da apresentação da proposta de Orçamento para o próximo ano, os empresários - de diferentes áreas com empresas de diferentes dimensões, desde a agricultura à tecnologia - defendem por exemplo, numa primeira fase, que se elimine os cinco primeiros escalões de IRS.



Pedro Ginjeira do Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, explica o que se pretende com estas medidas.

Outra proposta passa por eliminar a derrama estadual. Pedro Ginjeira do Nascimento diz que o sistema atual penaliza as empresas que crescem, porque acaba por haver num imposto ao sucesso.