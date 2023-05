Empresários da Serra da Estrela queixam-se de prejuízos devido ao corte da estrada de Manteigas

Foto: RTP Arquivo

A estrada que liga Manteigas-Piornos, que liga ao maciço central da Serra da Estrela, está há sete meses fechada. A via foi cortada à circulação depois do grande incêndio do último verão, por causa da queda de várias pedras. Os empresários da região queixam-se de prejuízos diários e acusam a Infraestruturas de Portugal de ter pedido um estudo para a estabilização a realizar, sem prazos para ser entregue.