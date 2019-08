Empresas aumentaram o preço de bebidas açucaradas após aplicação de taxa em 2017

Um estudo publicado pelo Gabinete de Estratégia do Ministério da Economia revela que os produtores passaram os custos do novo imposto quase na totalidade para os consumidores.



Os dados mostram ainda que os portugueses não alteraram o consumo das bebidas açucaradas, mesmo com o aumento dos preços e que, nos meses que antecederam a entrada da taxa vigor, houve uma procura maior deste tipo de produtos.