Empresas de cerâmica e cristalaria pedem medidas de apoio ao Governo

Os empresários do setor avisaram que, se não forem criadas medidas de apoio, muitas das pequenas e médias empresas vão fechar.



Só esta segunda-feira, o gás foi transacionado a 74 euros o MGwatt/hora, mais do dobro desde fevereiro. A estes gastos acresce o custo da eletricidade e o preço dos combustíveis no transporte de mercadorias para destinos como a Espanha, Países Baixos, França, Chéquia, EUA e Alemanha.



A linha vermelha para as cerca de 1300 empresas portuguesas de cerâmica e cristalaria há muito que foi ultrapassada. Lembram que o setor dá trabalho a 20 mil pessoas e que já há empresas em sistema de lay-off.



Segundo dados do INE, entre exportações e importações, em 2024 as empresas do setor cerâmico tiveram um saldo positivo de 573 milhões. Já na cristalaria o efeito foi de 19 milhões de euros.