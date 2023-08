As maiores empresas de energia vão ter tarifários com preços variáveis de hora a hora.

O Jornal de Notícias avança hoje que a medida consta do novo regulamento do setor elétrico.



Aplica-se a comercializadores com mais de 200 mil clientes e a clientes com os chamados contadores inteligentes, que já são 82% do total.



A medida deve entrar em vigor em maio de 2024.