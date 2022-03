Empresas de Gouveia desenvolvem serviços de cibersegurança para municípios

"Para dar resposta à crescente necessidade de segurança da informação e para responder às exigências legais do Decreto-Lei 65/2021, que obriga a Administração Pública a procedimentos de segurança de informação e de infraestruturas informáticas, o projeto `The Rock` desenvolveu um conjunto de serviços que disponibiliza à Administração Local, que é o `Secure County`", referiram os promotores em comunicado enviado à agência Lusa.

O `Secure County` é um conceito "que foi especialmente desenvolvido para garantir a segurança da informação, detetando vulnerabilidades, prevenindo intrusões e recuperando incidentes que eventualmente venham a acontecer, numa perspetiva holística de melhoria contínua que permite assegurar tranquilidade e segurança em todos os sistemas dos Municípios Portugueses".

O serviço será oferecido em três patamares, "adaptando-se às especificidades de cada município, oferecendo serviços desde Gestão de Vulnerabilidades, Gestão de Risco, Conformidade Processual até à monitorização de Cibersegurança e de resposta a incidentes 24/7".

"Este serviço foi desenvolvido por um consórcio de empresas recentemente instaladas em Gouveia e liderado pelo `The Rock`, combinando as mais recentes tecnologias de líderes mundiais, com uma equipa de profissionais altamente qualificados na área da Engenharia Informática e da Cibersegurança", explicaram os promotores.

O consórcio "encontra-se neste momento a apresentar a solução à generalidade dos Municípios Portugueses, assim como a outras entidades da Administração Local".

O projeto empresarial "The Rock" foi apresentado publicamente em julho de 2021, numa sessão realizada no edifício dos Paços do Concelho de Gouveia.

Como os promotores referiram na ocasião, o projeto iria "criar e desenvolver um ecossistema digital e de tecnologias de informação a partir de Gouveia".

Nuno Ramos, responsável financeiro do projeto, adiantou à Lusa que estimava realizar um investimento "superior a dois milhões de euros e a criação de mais de 50 postos de trabalho", num horizonte de cinco anos.

O projeto "The Rock" "pretende aproveitar uma série de fatores que são muito construtivos a partir de Gouveia, nomeadamente as questões geográficas, que permitem transmitir uma maior sensação de segurança e, a partir do município, prestar serviços na área da cibersegurança para empresas e instituições públicas", declarou.

No dia 01 de fevereiro, no âmbito das comemorações da elevação de Gouveia a cidade, o município inaugurou uma Incubadora de Negócios, que resultou da obra de reconversão do espaço da antiga fábrica têxtil Belino & Belino, destinada a acolher o projeto "The Rock", segundo a autarquia.