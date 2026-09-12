"Empresas deviam ser obrigadas a não pagar salários mínimos", defende presidente da Confederação do Comércio e Serviços

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) não se sente obrigada a cumprir o acordo de rendimentos que prevê o aumento do salário mínimo para 970 euros no próximo ano porque o Estado também não está a cumprir a sua parte.