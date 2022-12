Empresas do sector público empresarial devem aumentar salários em 5,1%

Estão em causa empresas como a CP, a Infraestruturas de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos ou os hospitais EPE, sigla que significa Entidade Pública Empresarial.A secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, admite que os aumentos dos salários possam acontecer já a partir do próximo mês. Atualizações que resultam do acordo alcançado em sede de Concertação Social para que os salários em Portugal sejam aumentados em 20 por cento, ao longo dos próximos quatro anos.José Abraão, da Federação de Sindicatos da Administração Pública, espera que depois de eventuais negociações coletivas todos os funcionários públicos sejam aumentados.