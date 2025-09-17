Empresas europeias apontam sobrecapacidade e instam China a reequilibrar modelo

O presidente da organização empresarial, Jens Eskelund, afirmou que "todo o mundo fala de involução", incluindo empresas chinesas, e sublinhou que se trata de "um problema real", durante a apresentação do Documento de Posição 2025/2026, que reúne 1.141 recomendações de 1.600 companhias europeias com presença no país.

O relatório destaca que setores como veículos elétricos, painéis solares ou baterias produzem várias vezes mais do que podem absorver os mercados interno e internacional, agravando o excesso de inventário, a erosão das margens e a pressão sobre as exportações.

A Câmara sugeriu reforçar a rede de segurança social -- encarecida pelos custos elevados de habitação, educação e saúde -- para estimular o consumo das famílias, que continua a crescer abaixo da produção.

O organismo defendeu ainda uma alocação de capital mais eficiente, notando que, entre 2016 e 2023, as empresas estatais receberam mais subsídios do que as privadas, o que travou a produtividade e deixou as pequenas e médias empresas em desvantagem.

No comércio, Eskelund denunciou que a relação com a União Europeia se tornou "uma rua de sentido único": no primeiro semestre, as exportações líquidas representaram quase um terço do crescimento da economia chinesa, com Bruxelas a absorver 14,5% das vendas exteriores da China, enquanto o país asiático respondeu por apenas 8% das exportações europeias.

O relatório reconhece avanços na transição energética, com 55% da eletricidade chinesa já proveniente de renováveis, mas alerta que o acesso limitado a energia limpa e a exclusão crescente de empresas estrangeiras em setores digitais permanecem entraves centrais.

"Talvez tenha chegado a hora de o pêndulo passar de um apoio excessivo à oferta para um modelo que fomente um crescimento mais sustentável", concluiu Eskelund.