Empresas europeias na China alertam para gargalos na exportação de terras raras
As empresas europeias na China alertaram hoje que persistem entraves nas cadeias de fornecimento devido ao regime de controlo às exportações de terras raras e de ímanes imposto por Pequim, que já provocou paragens de produção.
Segundo um inquérito da Câmara de Comércio da União Europeia na China, até 9 de setembro o Ministério do Comércio chinês apenas tinha aprovado 19 de 141 pedidos de licença, enquanto 121 permaneciam pendentes e um foi rejeitado por erro de dados.
Entre esses pedidos, 121 foram classificados como "urgentes". A ausência de autorizações levou a sete interrupções de produção em agosto e poderá provocar 46 em setembro e mais dez até ao final do ano, incluindo sete em outubro.
O levantamento, divulgado hoje, foi realizado com informação de 22 empresas entre agosto e início de setembro.
A Câmara enquadra estas dificuldades no regime anunciado em abril, que restringe as vendas externas e obriga a obter licenças para exportar sete minerais do grupo das terras raras -- entre os quais samário, gadolínio e disprósio -- e ímanes de alto rendimento.
No entanto, apesar de Pequim ter prometido agilizar processos após a cimeira China-UE em julho, a organização afirma que muitas empresas continuam a enfrentar obstáculos que "não só implicam elevados custos financeiros, como ameaçam a estabilidade das cadeias de fornecimento".
"Obter licenças de exportação de terras raras é atualmente o assunto mais premente para muitos dos nossos membros", afirmou o presidente da Câmara, Jens Eskelund, que pediu um sistema "claro, previsível e fiável" para reduzir incertezas e aliviar tensões comerciais entre Bruxelas e Pequim.