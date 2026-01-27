Em direto
Depressão Joseph. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Empresas europeias tentam reduzir peso da China nas cadeias de abastecimento

Empresas europeias tentam reduzir peso da China nas cadeias de abastecimento

As empresas europeias estão a tentar reduzir o peso da China nas cadeias de abastecimento globais, face às restrições na venda de matérias-primas essenciais, apontou hoje um relatório da Câmara de Comércio da União Europeia na China.

Lusa /
China Stringer via REUTERS

VER MAIS

O documento advertiu para a "influência considerável" de Pequim sobre as cadeias industriais globais, que "dependem agora em grande medida" das exportações da China.

"A disposição da China em usar o seu domínio (...) para pressionar os seus parceiros comerciais, por exemplo, através de restrições à exportação, está a gerar mal-estar cada vez maior em outros países", observou o relatório.

O principal exemplo citado pela Câmara são as restrições que Pequim impôs à venda de terras raras -- essenciais para o fabrico de `chips` ou automóveis e crucial para a indústria da Defesa.

"Bruxelas está agora a considerar seriamente como reduzir a sua dependência da China em matérias cruciais", lê-se no relatório.

E, embora a força dos agrupamentos industriais do país asiático torne muitas empresas internacionais dependentes "para continuarem a ser competitivas", questões geopolíticas como a guerra comercial com os EUA fizeram-nas "abrir os olhos" para "os perigos de depender de um único país", especialmente no caso da China.

Mas o Presidente da Câmara de Comércio em Xangai, Carlo D`Andrea, reconheceu que, "a curto prazo, a alternativa à China é a China, embora (...) outros países estejam a aproximar-se", como o Vietname no setor têxtil ou a Indonésia na indústria transformadora, além do investimento da Malásia na produção de semicondutores.

As empresas estão "a dar mais prioridade à resistência e flexibilidade do que aos custos e à eficiência", explicou o organismo.

Este não é o único ponto de atrito entre Pequim e Bruxelas: face à referida guerra tarifária e à fraqueza da procura interna, a China aumentou a um ritmo acelerado as suas exportações para a UE, mas não resolveu os problemas das empresas europeias que fazem negócios no país asiático.

Segundo o grupo empresarial, Pequim "sabia que podia contar com a UE como um parceiro comercial estável, embora insatisfeito", mas as questões mencionadas podem agora levar Bruxelas a "adotar uma estratégia mais ofensiva para a sua política em relação à China".

"Durante muitos anos, pensámos que a China mudaria, mas agora percebemos que não mudará. Tem um negócio demasiado bom. (...) A Europa começou a perceber que, se não mudar a sua estratégia em relação à China, a China não mudará", explicou D`Andrea.

Desta forma, a capacidade de controlo de Pequim sobre as cadeias de abastecimento "poderá diminuir com o tempo, à medida que as iniciativas de autossuficiência de outros países amadurecem".

"Aos poucos, a China está a tornar-se uma simples peça de um quebra-cabeças global, talvez com riscos inerentes demais para manter seu domínio indefinidamente", alertou o relatório, que aponta que, se Pequim mantiver o seu rumo na política comercial, "o atual clima de incerteza global veio para ficar a longo prazo".

Mas as empresas europeias que hoje operam na China "permanecerão lá o máximo de tempo possível" para aproveitar o ambiente de inovação e uma "capacidade de produção sem paralelo".

"Mas tanto a sua vontade como a sua capacidade de colocar a China no centro das suas cadeias de abastecimento globais poderão ser prejudicadas, dependendo se a China decidir continuar a usar o seu domínio atual como ferramenta de pressão e de como o fizer", apontou o grupo.

 

Tópicos
PUB
PUB