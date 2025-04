Empresas portuguesas devem agarrar "respeito e curiosidade" do Brasil

"Não podemos desperdiçar esse momento", afirmou à Lusa António Montenegro Fiúza, à margem da Web Summit, que decorre entre domingo e quarta-feira na cidade brasileira do Rio de Janeiro.

O responsável português, radicado no Brasil há 12 anos, considera que o gigante sul-americano olha, cada vez mais, para Portugal "com respeito e curiosidade".

"Somos, aos olhos de muitos empreendedores brasileiros, uma plataforma natural para a Europa e um país que consegue aliar tradição e modernidade", frisou.

Algo que se reflete na notoriedade cada vez maior que as `startups`, os hubs tecnológicos e centros de investigação estão a ganhar do outro lado do Atlântico, acrescentou Fiúza.

"As nossas empresas têm capacidade para oferecer soluções tecnológicas de ponta e produtos com valor acrescentado, capazes de responder a desafios reais da sociedade brasileira", tal como tecnologias de informação e comunicação (TIC) e digitalização, energias renováveis e eficiência energética, saúde digital e biotecnologia, educação online e formação profissional de qualidade e agroindústria, com produtos diferenciadores e sustentáveis, disse.

"Claro que há setores onde Portugal já tem presença e prestígio no Brasil --- do vinho à construção, do calçado ao turismo --- mas o futuro exige inovação", considerou Fiúza.

Portugal estará representado, uma vez mais, na capital fluminense, desta vez com 28 `startups` com o foco em soluções de inteligência artificial, recursos humanos e desporto e `fitness`.

Nas duas edições anteriores, a delegação portuguesa foi sempre a segunda maior estrangeira, logo atrás dos Estados Unidos, disseram à Lusa fontes da Web Summit.

Este ano, "a comitiva portuguesa leva à América do Sul a diversidade e o talento que caracterizam o ecossistema de inovação em Portugal", frisou a organização.

O evento tecnológico, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações, em Lisboa, em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028. A empresa registou também, além do Rio de Janeiro, uma expansão para o Médio Oriente, com a Web Summit Qatar, que se realizou no início de 2024.