Empresas portuguesas têm de manter aposta no mercado americano

"Independentemente do que acontecer, e esperamos que seja vantajoso para a Europa enquanto bloco, o mercado americano é um mercado que as empresas portuguesas devem continuar a olhar com atenção", afirmou o governante em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à comitiva portuguesa que, desde domingo até terça-feira, participa na feira de calçado Micam, em Milão, Itália.

Isto porque, salientou, o `mix` de produtos que Portugal tipicamente exporta para os Estados Unidos "é onde está, muitas vezes, a rentabilidade e o valor acrescentado".

O Presidente norte-americano anunciou no sábado que a nova tarifa alfandegária global vai aumentar de 10% para 15% "com efeito imediato", após o Supremo Tribunal ter considerado ilegais grande parte das taxas que havia imposto.

"Como Presidente dos Estados Unidos da América, vou aumentar com efeito imediato os direitos aduaneiros globais de 10% (...) para o nível totalmente autorizado [...] de 15%", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social.