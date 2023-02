Empresas públicas cabo-verdianas reduzem prejuízos trimestrais para 2,2 ME

De acordo com o Relatório de Desempenho do SEE, publicado pela Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado (UASE) e divulgado pelo Ministério das Finanças de Cabo Verde, relativo ao segundo trimestre de 2022, essas empresas registaram de abril a junho um resultado líquido negativo total superior a 247,1 milhões de escudos (2,2 milhões de euros), melhorando (83,8%) o desempenho face aos 1.527 milhões de escudos (13,8 milhões de euros) de prejuízos no mesmo período de 2021.

O volume de negócio destas 33 empresas, entre detidas a 100% ou participadas pelo Estado, em áreas como transportes, serviços, comunicação social, entre outras, ascendeu nos mesmos três meses a mais de 11.242 milhões de escudos (102 milhões de euros), equivalente a 21,3% do Produto Interno Bruto (PIB) cabo-verdiano.

Trata-se de um aumento de 24% face aos mais de 9.063 milhões de escudos (82,2 milhões de euros) no segundo trimestre de 2021, e um desempenho que "confirma a recuperação da economia após os impactos das recentes crises, no entanto, ainda afetada pelos efeitos da guerra na Ucrânia, que tem agravado o preço das matérias-primas, energia e de bens de primeira necessidade".

Do total das 33 empresas, a ASA (gestão dos aeroportos), a Electra (produção e distribuição de eletricidade e água), a Emprofac (importação de medicamentos), a Enapor (concessionária dos portos), a imobiliária estatal IFH e os Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), registaram um aumento de 31,9% do volume de negócios, totalizando 5.967 milhões de escudos (54,1 milhões de euros). Apenas estas seis empresas contribuíram com 53,1% da faturação do SEE cabo-verdiano no segundo trimestre de 2022.

Em 2020, o volume de negócios do SEE cabo-verdiano foi superior a 31.747 milhões de escudos (290,5 milhões de euros), equivalente a 19,1% do PIB, e no ano anterior, ainda sem os efeitos da pandemia de covid-19, ascendeu a mais de 43.660 milhões de escudos (399,4 milhões de euros), representando então 22,4% do PIB.

Globalmente, as 33 empresas do SEE de Cabo Verde apresentaram em 2021 resultados líquidos negativos de mais de 2.783 milhões de escudos (25,5 milhões de euros), quando em 2020 também foram negativos, em quase 3.795 milhões de escudos (34,7 milhões de euros), e no ano anterior igualmente prejuízos, mas de 2.867 milhões de escudos (26,2 milhões de euros).

O SEE cabo-verdiano conta com sete empresas ligadas à indústria, agricultura e pescas, seis na energia e água, cinco ao setor das comunicações, cinco nos transportes, quatro na área financeira e imobiliária, três na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, outras três do turismo e afins, mas o atual Governo tem em curso um programa de privatizações e concessões de algumas destas companhias.