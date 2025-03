Empresas recebem garantias de 24 mil milhões de euros para fazer investimentos

A revelação é feita pelo novo Presidente da Comissão Executiva do BPF, Gonçalo Regalado, em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, a primeira desde que assumiu funções a 2 de janeiro.

Asforam enviadas diretamente às empresas num convite para investirem no país e disponibilizadas à banca comercial numa plataforma comum para que pudessem identificar as empresas. Segundo Gonçalo Regalado, o que mostra o interesse da banca pela oportunidade. As candidaturas vão começar a 31 de março., com um valor médio de investimento e financiamento de 180 mil euros. As garantias cobriram todos os setores da economia, sendo que 40 por cento do montante e 80 por cento do número foi para microempresas e 40 por cento do montante e 15 por cento do número para pequenas empresas.Gonçalo Regalado acredita que os 3 mil 555 milhões de euros do BPF InvestEU (cuja execução estava nos 350 milhões) vão ser colocados durante este ano e já está acom o Fundo Europeu de Investimento e BEI.".. Garante que é uma relação de parceria, porque "", mas reafirma que não vai ter com a banca uma relação de "" nem de mera "." O BPF não vai estar à espera da "" e promete ser proativo e fomentador." e nesse sentido revelou que ainda este mêsnos projetos do PT2030 e do PRR. Todas as empresas elegíveis ao abrigo daqueles programas vão ser avaliadas em risco pelo próprio BPF para que possam receber garantias pré aprovadas e os projetos possam ter aceleração de execução.Ao todo são "".aprovando os projetos em tempo útil. E assegura que os empresários vão passar a receber o financiamento no momento em que o projeto for aprovado.Neste âmbito, o BPF vai colocar ao dispor da economia portuguesa: garantias técnicas para adiantar incentivos; um instrumento híbrido em que uma parte do incentivo é a fundo perdido e outra parte reembolsável, sendo que o BFP fará a gestão do incentivo reembolsável com a respetiva garantia; garantias para projetos a oito e 10 anos com os respetivos períodos de carência; e ainda garantias que vão permitir fazer avançar projetos que ficam pelo caminho porque não há dotação, mas que continuam a ter interesse para a economia nacional.Neste âmbito, Gonçalo Regalado referiu que o BPF vai ser um banco para todas as empresas, para que os empresários possam ter acesso ao dobro do investimento com financiamento e a metade do preço. Mas, lembra,O objetivo final é fazer crescer a economia portuguesa com instrumentos de financiamento que permitam aos empresários investir com segurança. E isso inclui também as grandes empresas porque "". Adianta: "".". Diz que o balanço do banco hoje é pouco mais de 1 por cento do PIB em Portugal e que tem a "" durante os próximos três anos.Reconhece que a estabilidade política, fiscal e económica é importante e sendo o BPF um Banco "s", mas de forma indireta, até porque o banco tem uma independência e uma autonomia delegadas nos seus órgãos sociais.Nesta entrevista o Presidente do BPF revelou qual foi o papel do BFP junto da Volkswagen para que a AutoEuropa fosse escolhida para fabricar o novo modelo de carro elétrico. Gonçalo Regalado terá garantido que "". E neste sentido o BPF vaiem parceria com o setor industrial português para todo o ecossistema de reindustrialização portuguesa que faz o fornecimento do automóvel, mas também de outros setores e garantir que os fornecedores a vários níveis da AutoEuropa tenham acesso a garantias de financiamento., em parceria com o BEI e a Banca nacional, para o financiamento dee criar a linha de produção para o carro elétrico.