EN338 entre Piornos e Manteigas cortada devido à queda de pedras

A IP referiu em comunicado enviado à agência Lusa que a circulação "foi cortada na EN338 entre Piornos e Manteigas devido à queda de pedras, que causaram danos ao nível do pavimento".

"Os trabalhos para reparação dos danos já se iniciaram e caso estejam reunidas as condições de segurança e circulação, o troço será reaberto amanhã [terça-feira] durante o dia", segundo a fonte.

Em alternativa à EN338 entre Piornos e Manteigas, "os condutores poderão seguir em direção ao Sabugueiro pela EN339 e, nesta localidade, seguir em direção à EN232 para Manteigas", indicou a IP.

Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Aveiro, Braga e Viseu estão hoje e terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Castelo Branco, Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga por causa do vento forte com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas entre as 12:00 e as 18:00 de hoje.

Castelo Branco e Guarda estão igualmente com aviso amarelo entre as 15:00 de hoje e as 09:00 de terça-feira devido à queda de neve acima dos 1.400 metros, com acumulação de 1.600 metros, que poderá ser de dois centímetros na Torre da Serra da Estrela.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.