Encontro COTEC Europa. Marcelo destaca necessidade de alinhar economias

Foto: Hugo Delgado - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa, o rei de Espanha e o presidente de Itália presidem à sessão de encerramento do 15.º encontro da organização empresarial COTEC Europa, em Braga, que decorreu sob o tema da cultura. O presidente da República considera necessário alinhar as economias neste momento difícil do contexto internacional, para melhor responder aos problemas.