Endesa prevê iniciar construção de projeto do Pego em 2027

A Endesa anunciou hoje uma atualização do plano estratégico da empresa para o período 2026-2028, em que prevê 10.600 milhões de euros de investimentos globais, 3.000 milhões dos quais para energias renováveis.

É neste contexto que refere o projeto "de transição justa do Pego (Portugal), cuja construção está previsto que arranque em 2027".

"Incorporará 600 MW [megawatts] de nova capacidade híbrida renovável (eólica, solar e baterias), com um investimento estimado de 600 milhões de euros. A sua configuração híbrida permite um perfil energético próximo à carga base, o que o faz muito adequado para clientes de grande escala, como centros de dados", escreveu a Endesa, no comunicado divulgado hoje.

Há um ano, quando apresentou os resultados de 2024, a Endesa admitiu "algum atraso" no projeto da central do Pego, mas garantiu que mantinha todos os compromissos e que esperava avançar no final de 2025 com os investimentos previstos.

O projeto da central elétrica do Pego avança "talvez com algum atraso" em relação ao previsto, afirmou então, em 27 de fevereiro de 2025, o presidente executivo da Endesa (CEO), José Bogas, numa conferência de imprensa em Madrid.

José Bogas lembrou que o projeto tem várias partes, que "vão conseguindo as declarações de impacto ambiental", e afirmou que avançava "corretamente".

Os compromissos "vão-se cumprindo", incluindo os sociais, com a comunidade local, ou a formação de trabalhadores, acrescentou.

Também o diretor financeiro da Endesa (CFO), Marco Palermo, disse que era expectável que ao longo de 2025 a empresa conseguisse todas as autorizações para avançar com os investimentos e que o projeto e as obras de reconversão da central do Pego começassem "a ter visibilidade".

Marco Palermo lembrou então que o investimento do Pego estava no plano da Endesa para o período de 2025-2027 e por isso o objetivo era que as obras avançassem e tivesse "visibilidade" no final de 2025.

No final de janeiro deste ano, a Endesa anunciou o plano de formação 2026 da Escola Rural de Energia Sustentável, em Abrantes, criada no âmbito do projeto para o Pego, que fontes da empresa disseram então à Lusa estar "em fase de tramitação ambiental", remetendo mais detalhes para a apresentação hoje do Plano Estratégico para 2026-2028.

A Endesa ganhou o concurso de transição justa para a reconversão da Central Termoelétrica do Pego, com um projeto de investimento de cerca de 600 milhões de euros, que combina a hibridização de fontes renováveis (solar fotovoltaica e eólica) e o seu armazenamento, com iniciativas de desenvolvimento social e económico.

A empresa é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha.

Em Portugal, a Endesa produz e distribui eletricidade e ganhou o concurso para a reconversão da central do Pego.

A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar.

A Endesa anunciou hoje que teve lucros de 2.198 milhões de euros no ano passado, mais 16,4% do que em 2024.